'Errol Janssen schoot Delftse crimineel Pronk dood'

'Laat minder internationale studenten toe op TU Delft'

7:02 College volgen in de Pathé bioscoop aan het Vesteplein omdat de TU zelf propvol zit. Of via livestream, in een ruimte naast de tot de nok toe gevulde collegezaal. De TU Delft groeit uit haar jasje. ,,Er moeten minder internationale studenten worden toegelaten."