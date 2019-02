Escaperoomliefhebbers opgelet: er komen drie nieuwe kamers in Delft

VIDEO Automobi­list klapt op verkeers­paal Ruys de Beerenbrou­ck­straat Delft

18:27 Een 26-jarige automobilist uit Delft is vanmiddag de macht over het stuur verloren op de Ruys de Beerenbrouckstraat in Delft. De straat was tijdelijk in beide richtingen afgesloten.