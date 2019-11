Eten mag best pittig zijn als het aan Delftenaar Rob van Woudenberg ligt

Koken is meer dan het bedenken van culinaire lekkernijen. Het is ook ontspanning. Delftenaar Rob van Woudenberg (52) neemt er graag de tijd voor, als die kans er is. Zijn drukke werkzaamheden bij het Hoogheemraadschap van Delfland en als fractieleider van het Delftse CDA laten niet veel keukentijd over. ,,Ik moet echt mijn momenten uitzoeken", zegt hij. ,,En dan moet ik mijn vrouw Saskia nog lief aankijken, want zij is de keukenprinses. Ik maak tijdens het koken nogal veel rommel. Kokkerellen en tegelijk het keukenblad schoon houden, dat kan ik niet. Als ik klaar ben in de keuken, lijkt het vaak alsof er een bom is ontploft."