Evenementenbranche mag na twee jaar weer los: Oranjekoorts Koningsnacht al bijna uitverkocht

Voorproef­je van theatersei­zoen: ‘Voor De Naald is jong talent een speerpunt’

Wat gaat het nieuwe theaterseizoen vanaf september brengen? In Theater de Veste deden maandag achttien bekende en minder bekende artiesten hun best een kritisch publiek van theaterdirecteuren en -programmeurs te overtuigen van hun talent, in de hoop een plek op het podium te bemachtigen. Nico Baars van WestlandTheater De Naald was meer dan aandachtig toeschouwer.

8 februari