Ex-vriend veroordeeld tot geldboete voor verspreiding wraakporno

Negen maanden had ze een verhouding met hem. Toen vluchtte ze op haar sokken met haar jonge dochtertje het huis uit. De ex van Anne, afkomstig uit de regio Den Haag, liet dat echter niet op zich zitten. Vanuit Delft plaatste hij een naaktfoto van de jonge moeder met een geweer op internet. Daar bleef het niet bij. Hij zond ook een email naar de school van haar dochtertje met een grove, seksueel getinte tekst, met haar als afzender.

De naaktfoto had ze nooit willen maken, maar haar vriend overviel haar ermee toen ze op een ochtend uit de douche kwam. Ze kreeg volgens haar het geweer in haar hand gedrukt, en hij maakte een foto. Op zes websites vond ze de foto terug nadat ze uit huis was gevlucht. Met een aangetekende brief aan de zoekmachine in de VS wist ze te bewerkstelligen dat de naaktfoto uiteindelijk van internet verdween.