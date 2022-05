Explosief gevonden op galerij in Delft: ‘Het is de laatste vijf jaar echt achteruit gegaan’

update/met videoOp de galerij van een flat aan de Vulcanusweg in Delft is dinsdagochtend een explosief gevonden. Uit voorzorg werden meerdere woningen ontruimd. Het explosief is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) veiliggesteld en wordt vernietigd.