Extinction Rebellion voert morgen actie in Delft: activisten blokkeren in hun eentje een weg

Delftena­ren zijn proefkonij­nen in WaterstofS­traat: ‘Mensen hier leven naar de toekomst’

5 maart Het is de olie van de toekomst: waterstof. Op het terrein van The Green Village aan de Van den Broekweg wordt er in het openlucht-laboratorium al volop mee geëxperimenteerd. Wetenschappers, energie-experts en monteurs buigen zich sinds kort, te midden van doodgewone Delftenaren, in de WaterstofStraat over het emissievrije stofje dat in 2030 mogelijk een groot deel van onze huizen verwarmt.