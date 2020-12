Extra verpleegafdeling voor doorstromers Reinier de Graaf: ‘Deze tijdelijke noodoplossing is nodig’

Er is in het Diaconessenhuis plaats voor twaalf patiënten. Hun plek in het Delftse ziekenhuis komt vrij voor patiënten die wél specialistische ziekenhuiszorg nodig hebben, maar voor wie door de tweede coronagolf nu geen bed beschikbaar is. ,,Deze tijdelijke noodoplossing is nodig”, zegt directeur Carina Hilders van Reinier de Graaf. ,,Tijdens deze tweede coronagolf blijft de druk op het aantal beschikbare ziekenhuisbedden en onze zorgprofessionals groot. Wij vinden dat alle patiënten recht hebben op de beste zorg. Daarom hebben we tot deze extra laag in de zorgverlening besloten.”