Falende videoverbinding bij Hoornse moordzaak Wil Vogelaar, verdachten blijven vastzitten

Update Overleden wethouder Hans Horlings (58) zocht altijd naar oplossin­gen

1 april Een man vol dynamiek die in zijn werk van geen ophouden wist, vol in het leven stond en ook in discussies met de media altijd naar oplossingen zocht. Typeringen van CDA-wethouder Hans Horlings (58) van Midden-Delfland, die is bezweken aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Horlings overleed in de nacht van dinsdag op woensdag in het ziekenhuis.