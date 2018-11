Familie opgelucht na identificatie van vermiste Mona (79)

videoHet lichaam dat gisteren werd aangetroffen in het Zuid-Hollandse Heinenoord is van de al weken vermiste Mona Baartmans (79) uit Delft. Dat bevestigen de politie en de familie.

De politie begon woensdagavond een zoektocht bij de Heinenoordtunnel na een ‘serieuze tip’. Donderdagochtend werd daar een stoffelijk overschot aangetroffen. Uit sectie van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) blijkt dat het om Mona Baartmans gaat, de 79-jarige vrouw uit Delft die sinds 23 september vermist werd.

Volledig scherm Onderzoek in bos Mona Baartmans aan Jack Dawson Green Pad Heinenoord © MediaTV Arrestatie

Zoon Hans is opgelucht dat hij na een lange periode van onzekerheid eindelijk weet waar hij aan toe is. ,,Ik wist al eerder dat zij dit niet heeft overleefd. Maar nu het stoffelijk overschot is geïdentificeerd, kunnen we eindelijk waardig afscheid nemen van mijn moeder.’’

Pacemaker

Het NFI bood gistermiddag uitsluitsel, nadat zij donderdagmiddag met het onderzoek van het in Heinenoord aangetroffen stoffelijk overschot was begonnen. ,,Uiteindelijk hoefde er geen dna-onderzoek aan te pas te komen”, zegt Hans. ,,De identificatie kon plaatsvinden aan de hand van haar pacemaker. Die biedt unieke informatie, die uitsluitend aan mijn moeder kan worden gelinkt.’’

Hans licht vandaag onder meer zijn stiefvader in. Op 23 september bezocht Mona Baartmans haar echtgenoot voordat ze van de radar verdween. ,,Hij is dementerend, maar beseft heel goed wat er aan de hand is. Ook voor hem zal het nieuws van haar identificatie uiteindelijk een opluchting zijn.’’

Hans werd woensdagmiddag door de politie geïnformeerd dat op basis van een nieuwe tip zou worden gezocht in het natuurgebied bij Heinenoord. ,,Het is gruwelijk wat er is gebeurd. Ze zou twee dagen na het moment dat zij verdween, gedotterd worden. Mijn moeder keek enorm uit naar die ingreep. Ze verwachtte dat ze daarna meer lucht zou hebben en weer beter zou kunnen lopen. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.’’

Zoektocht

Mona Baartmans verdween nadat ze met haar zoon Ton L. (60) op bezoek was geweest bij haar man in een verzorgingshuis in Den Haag. Haar zoon Hans vreesde de afgelopen weken al dat zijn moeder niet meer in leven was, omdat ze hartpatiënt is en medicijnen nodig heeft.

De politie pakte Ton L. een paar dagen na de vermissing op in zijn woning in Oud-Beijerland. Hij is in het verleden veroordeeld voor het mishandelen van zijn ex-vrouw en zit nog steeds vast als verdachte voor betrokkenheid bij Mona’s verdwijning. Hij verklaarde dat hij zijn moeder vlakbij haar woning had afgezet.

De politie gelooft dat niet. Speciale teams zochten onder meer in Delft en in sloten en vaarten bij Oud-Beijerland naar sporen van Mona. Daar trof de politie niets aan, maar mogelijk bracht een tv-uitzending van Opsporing Verzocht afgelopen dinsdag de zaak aan het rollen. De politie meldt dat een tip heeft geleid naar de plek waar het lichaam begraven was.

Geldkwestie

Hans heeft een sterk vermoeden wat zijn broer heeft bewogen haar om te brengen. ,,Een geldkwestie. Mijn broer is gokverslaafd en heeft louche vrienden. Voor een paar centen heeft hij haar omgebracht. Het mag duidelijk zijn dat hij bij de uitvaart niet welkom is.’’

Volledig scherm Mona Baartmans, vermist sinds 23-09-2018. © Politie Delft