Fanaat Ellen (53) uit Delft heeft van Lego haar werk gemaakt

,,De wereld is weg hoor'', zegt Ellen Pennings over het zeer ontspannen gevoel dat spelen en bouwen met Lego geeft, ook aan volwassenen. ,,Je wordt er zen van en het maakt je hoofd leeg. Je komt tijdens het bouwen tot heel andere gedachtes en ideeën.‘’



Bij de Delftse is die hobby, net als bij veel andere volwassen fans, compleet uit de bocht gevlogen. Begonnen met de aankoop van één set, toen ze moeder van een peuterdochter was, bezit ze inmiddels meer dan een miljoen Legosteentjes van 2800 verschillende sets: piratenboten, villa's, ruimteschepen, kersthuisjes, maar ook het Vrijheidsbeeld in New York, treinen en zelfs sumoworstelaars, om er maar een paar te noemen.



Pennings is zelfs zo'n extreme Legofan dat ze acht jaar geleden besloot van haar passie haar beroep te maken. Ze geeft in atelier De Bonte Bouwplaats in Delft Lego-kinderfeestjes, maar ook workshops aan volwassenen: aan vriendenclubs en zelfs aan zakenlui die door een middagje bouwen op nieuwe inspirerende gedachtes zouden komen.



,,Je kunt als collega’s een heidag doen, maar als je speelt met Lego, wordt een ander deel van je hersens actief. Dat brengt waardevolle processen op gang’', meent Pennings.