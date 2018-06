Fel gekant tegen autobusmuseum

Hij wijst daarbij op ‘toenemende verkeersonveiligheid’. Ook vrezen de bewoners veel meer luchtverontreiniging en geluidsoverlast. De ongeveer dertig bussen zijn ‘oude diesels’ met bijbehorende uitstoot. De bussen worden nu in Den Haag regelmatig gestart en gebruikt voor bijvoorbeeld trouwerijen of rondritten.



Arends: ,,En dan zouden straks die stinkende bussen door de wijk gaan rijden. Dat zien wij helemaal niet zitten. Bovendien heb je voor bezoekers van het museum die met de auto komen extra parkeergelegenheid nodig en dit zorgt ook voor meer verkeersdrukte.’’



De beoogde locatie van het autobusmuseum ligt ten oosten van Pijnacker in de Oude Polder, tussen het opstijgpunt van de 380kV-leiding, een woonwijk en de provinciale weg N470. Ter plaatse is nu nog sprake van een groengebied. Eerder was er de bestemming ‘tennispark’ aan gegeven, maar dat initiatief strandde, net als de komst van schooltuintjes. Arends: ,,De bestemming is nu nog groene recreatie en dat willen we zo houden.’’



De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp gaat zich ‘binnenkort’ over het probleem buigen.



