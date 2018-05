Felicitatie of cryptische boodschap voor slachtoffer aanslagen in Delft?

Is het een felicitatie? Een geintje? Of een cryptische boodschap naar aanleiding de recente misdrijven die Delft nog altijd in hun greep houden? Vorige week werden twee coffeeshops het slachtoffer van een aanslag, waarbij ook veel andere panden schade opliepen.

In Delft is het speculeren begonnen naar aanleiding van een opvallende advertentie die werd geplaatst in het huis-aan-huisblad Delft Op Zondag.

De tweekolommer in de krant is het werk van iemand die vermoedelijk dol is op photoshoppen. Op een zogenoemde mugshot (een foto van een gevangene) is een jonge man te zien. Is het een Delftenaar? De foto is waarschijnlijk gemaakt in Australie, in The Old Melbourne Goal. In deze voormalige gevangenis kunnen toeristen als herinnering aan het bezoek zo’n mugshot laten maken Bij zijn lippen zweeft een fles sterke drank. ,,Gefeliciteerd ouwe boef!''

Opvallender zijn de duidelijke verwijzingen naar de twee explosies die vorige week plaats hadden in. Op de afbeelding zijn twee vuurbollen te zien. Schuin is de tekst ''the future is in the game'' te lezen. Het is een duidelijke verwijzing naar de twee coffeeshops in de Peperstraat en Breestraat die vorige week werden getroffen door een granaat. Twee weken geleden was het ook al raak bij The Future, toen de winkel door een kogelregen werd geraakt. Vorige week werden ook omliggende panden van The Future en The Game werden door granaatsplinters geraakt.

Onderwerp

Is het een cryptische boodschap, bedoeld voor de eigenaar van de coffeeshop? Op de burelen van Delft op Zondag weten ze het niet. De advertentie is wel even onderwerp van gesprek geweest, vertelt een medewerkster. ,,Wij kennen de context ook niet. Het lijkt op een felicitatie. Mogelijk betreft het een persoon die mogelijk van een drankje en een blowtje houdt. Maar dat is speculeren.’’

Delft op Zondag heeft niet overwogen de advertentie te weigeren. ,,Wij gaan niet over de inhoud. Dat is de verantwoordelijkheid van de afzender. Wij hebben overigens niet de indruk dat de afzender iets met die misdrijven te maken hebben. Dan heb je er geen belang bij de aandacht op je te vestigen.'

Delft op Zondag wil niet zeggen wie de advertentie heeft geplaatst. ,,Met het oog op de privacy doe we dat niet. We kunnen slechts melden dat de advertentie online is aangeleverd.''