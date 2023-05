Fietser geschept bij oversteken in Delft

Mijn Tuin Een betegelde tuin? Dat is niets voor Kim: ‘We willen zoveel mogelijk natuur in onze stadstuin proppen’

Kim Scholten woont met haar gezin in een Haagse eengezinswoning. Toen ze die twee jaar geleden kochten, was de hele ‘tuin’ betegeld. Inmiddels hebben de stenen plaatsgemaakt voor een natuurlijke en diervriendelijke groene oase. Een oase in spe, want de tuin is pas net aangelegd en moet nog tot volledige wasdom komen.