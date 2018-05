Fietser raast boos langs slachtoffer van ongeval 'dat in de weg lag'

,,Levensgevaarlijk'', aldus de politie. ,,Wij hadden de man graag even uitgelegd waarom een deel van het fietspad deels geblokkeerd werd, want door zijn snelheid had heeft hij dit mogelijk over het hoofd gezien.'' Toen de agenten vroegen of de man even wilde stoppen, reed hij hard door. ,,Het moge duidelijk zijn dat wij, en de gewonde fietser, daar niet voor onze lol stonden. Gelukkig hadden de meeste overige weggebruikers wel begrip voor de situatie.''