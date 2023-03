Fietsster gewond na harde val in Den Hoorn

Nu raddraai­ers weg zijn, richt de Parade zich op de toekomst: ‘Wees welkom, maar trap geen rotzooi’

Ze hielden hun hart vast, toen 1 februari een einde kwam aan het cameratoezicht en samenscholingsverbod. Noodzakelijk om de overlastgevende jongeren te weren. Een maand later blijkt die vrees voor niets te zijn geweest, want het is nog steeds rustig in winkelcentrum de Parade in Nootdorp. ,,Het lik-op-stukbeleid heeft gewerkt, al kan het morgen weer anders zijn.”