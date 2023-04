Fietsvlonder op parkeerplek? ‘Begin in Delft ook met zo'n experiment’

Midden op de stoep, tegen bomen, lantaarnpalen, panden of in de tuin. Door een gebrek aan stallingen worden fietsen vaak genoeg op de meest onhandige plekken geparkeerd in Delft. De stad moet volgens zelf opgelegde plannen de komende jaren in ieder geval 3700 extra fietsparkeerplekken zien te regelen. Studentenpartij STIP ziet dat andere steden een handige oplossing hebben bedacht. Kan dat in Delft ook?