File op A12 door aanrijding bij Nootdorp

Ringvaart Regatta in Delft: in volle vaart over de finish

8:40 Fanatieke roeiers en een even fanatiek publiek. Dat was het beeld gisteren bij de finish van de Ringvaart Regatta bij Lijm & Cultuur. Het creatieve laboratorium aan de Schie was zowel de feest- als de finishlocatie van deze roeiwedstrijd over 100 kilometer.