Filmhuis Lumen doet het net even anders dan anders en dat werkt: bezoekersrecord in eerste kwartaal

Regenboog­vlag in brand gestoken in Delft: ‘Dit vergroot het gevoel van onveilig­heid enorm’

De regenboogvlag van de LHBT+-vereniging DWH in Delft is zaterdagnacht waarschijnlijk opzettelijk verbrand. Dat meldt de politie vandaag. De vlag hing aan de gevel van het pand aan de Lange Geer in de binnenstad. Er is aangifte gedaan bij de politie, die de zaak onderzoekt.