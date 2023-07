Filmhuis Lumen ontvangt 30.000ste bezoeker: een mijlpaal, want nog nooit zoveel bezoekers in korte tijd

Met video Alterna­tief voor (dure) camper sinds corona populair: ‘Het geeft je ultieme vrijheid’

Een paar jaar geleden trokken daktenten nog veel bekijks, nu verkoopt zelfs de supermarkt om de hoek ze. Deze gulden middenweg tussen een camper en een grondtent is ideaal voor korte tripjes, én is geschikt voor vrijwel iedere auto. ,,Het geeft je 't gevoel dat je op expeditie in Afrika bent”