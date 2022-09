Flinke ravage na ongeluk in Pijnacker

Column ‘Geef iedereen die er recht op heeft een verblijfs­ver­gun­ning met een geldigheid van vijf jaar’

‘Waar je zin in hebt, verenigd worden met je drie vrouwen.’ Het lijkt Ome Ed een gruwel, die gezinshereniging.’ De stamgasten bespreken op het terras van koffiehuis de Koning aan de Bezuidenhoutseweg de asielcrisis. ‘Ken je dat tv-programma Ik Vertrek? Hebben ze in Afrika en Azië ook. En ze komen allemaal terecht in de B&B in Ter Apel, die trouwens niet bepaald Vol Liefde is.’

29 augustus