Flinke rookontwikkeling in pand met limousines: eigenaar belt 112 na zien van camerabeelden

Column De vloot zal duizenden in vervoering brengen

We waren al bijna vergeten hoe het eruit ziet: het Varend Corso in het Westland. Nu ook in Den Haag! Een lang, lang gekoesterde wens aan beide zijden van de grenzen. Het kwam er steeds niet van; met een kleine subsidie van de gemeente Den Haag is het nu toch mogelijk gemaakt.

24 juni