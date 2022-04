Flitsbezorger vreest nog niet voor sluiting in Delft: ‘We zijn populair onder bewoners’

Delftenaar zamelde shetlandpo­ny aan afval per jaar in

Delftenaren produceren nog steeds te veel restafval om aan de landelijke doelstelling van 100 kilo per inwoner per jaar te kunnen voldoen. Vorig jaar zamelde afvalinzamelaar Avalex per stadsbewoner het gewicht van 69 pasgeboren baby’s of een forse shetlandpony aan restvuil in.

26 april