Forse vertraging door gesteggel rond foodpark

Bedrijvenschap Harnaschpolder, Sens Real Estate (Den Haag) en Stebru (Nieuwerkerk) zijn al een paar jaar bezig om het foodpark van de grond te krijgen en gegadigden te strikken. Er is ruimte voor vier horeca-gelegenheden, naast parkeerplaatsen en een buitenspeelterrein voor kinderen. Tot nu toe lijkt slechts één zaak echt zeker te zijn: de 'Blushing healthy drive-thru' van Gordon. De artiest heeft al een overeenkomst getekend.



Dat geldt niet voor McDonalds en Happy Italy. McDonalds heeft te kennen gegeven alleen een vestiging te zien zitten als ook Happy Italy aanschuift. Laatstgenoemde keten heeft echter bij monde van eigenaar Daniël de Blok verklaard alleen naar het foodpark te komen als er zaken kan worden gedaan met Euraco BV. En laat dat nu net het projectbureau van Do Tetteroo zijn, die in een eerder stadium opzij is geschoven door toenmalig directeur Paul van Joolingen van Bedrijvenschap Harnaschpolder.



Tetteroo is, stelt hij, van 2012 tot 2015 bezig geweest met de realisering van het foodpark. Hij had ook al invulling. ,,Happy Italy en McDonalds waren zeker, Gordon zou komen. En ik had goede hoop op La Place, waar ik nog steeds uitstekende contacten mee heb.''



Bedrijvenschap Harnaschpolder ging echter verder met Stebru en Sens Real Estate, omdat volgens Van Joolingen 'de heer Tetteroo niet kon en wilde voldoen aan de financiële randvoorwaarden'. In de jaren na de breuk kwam er weinig nieuws uit de koker van het bedrijvenschap, tot ergernis ook van de politiek in Midden-Delfland. De enige die zich daar tot nog toe daadwerkelijk over heeft uitgesproken, is Ed Roeling (Mijn Partij). ,,Het foodpark had er al kunnen zijn.''