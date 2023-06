Foto's kijken! Varend Corso 2023 in Delft en omgeving was een succes

Missie volbracht: met deze lichtge­wicht auto verbreken studenten wereldre­cord waterstof rijden

Het was afzien maar de buit is binnen: de waterstofauto van het Eco-Runner Team Delft - de Eco XIII - heeft een wereldrecord te pakken. De waterstofauto legde in drie dagen tijd maar liefst 2470 kilometer af, non-stop wel te verstaan. Dat is de langste afstand ooit gereden door een waterstofauto op één tank. ,,We zijn zo ontzettend trots!”