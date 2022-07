Frank ten Have, Wendy Renzen en Melanie Oderwald wethouders in Midden-Delfland

Frank ten Have was sinds het overlijden van zijn partijgenoot Hans Horlings in 2020 wethouder in Midden-Delfland en Wendy Renzen-Van Leeuwen zat de afgelopen vier jaar ook al op het pluche namens de liberalen. Alleen de kandidaat van D66 Midden-Delfland, Melanie Oderwald-Ruijsbroek, is nieuw in het gemeentebestuur.