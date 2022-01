Franklin (58) door neef doodgestoken na ruzie over inwoning en omgegooid vat drugs

Shorttrack Westlander Dylan Hoogerwerf bemachtigt laatste olympische ticket, Dalrymple als reserve naar Pe­king

Dylan Hoogerwerf (26) zat lang in spanning of hij komende maand aan de Olympische Spelen in Peking mocht meedoen. Maandagmiddag maakte de Selectiecommissie Shorttrack van de KNSB bekend dat de Wateringse shorttracker de vijfde en laatste plek in de olympische mannenploeg krijgt. Bij de vrouwen werd de laatste plek toegewezen aan Rianne de Vries.

14:14