Franse componist César Franck klinkt jaar lang op historisch en romantisch orgel Maria van Jessekerk

De orgelmuziek van César Franck past volgens de organisatoren heel goed bij het Frans- romantisch getinte orgel van de kerk. Dit historische Maarschalkerweerd- orgel uit 1893 staat bekend als een van de mooiste romantische orgels van Nederland. Tijdens elk concert voeren een of meerdere composities van Franck de boventoon.

Alsof het om een stadionconcert van de Rolling Stones gaat, hangt er in de kerk ook een groot beeldscherm, bedoeld voor publiek om alle handelingen van de organist te volgen.

Prix d’Excellence

Petra Veenswijk is organist, klavecinist, kerkmusicus en sinds 1994 koordirigent in de Maria van Jessekerk. Ze haalde de Prix d’Excellence aan het Parijse conservatorium en geeft concerten in binnen-en buitenland. Op de openingsmiddag van de reeks brengt zij Franck’s Fantaisie en La en zijn stuk Prière ten gehore brengen. Deze werken worden afgewisseld met composities van andere Franse componisten zoals Joseph Bonnet, Alexandre Boëly, Charles Tournemire en Jean Langlais.