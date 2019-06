'Fransen en Duitsers hebben ook eigen dag in de Haagse rechtbank'

Kopers in grote problemen door vertraging bij bouw in Ackerswou­de

17:01 Diverse kopers van nieuwbouwwonin-gen in de wijk Ackerswoude in Pijnacker-Nootdorp zijn in grote financiële problemen gekomen. Oorzaak is de enorme vertraging bij de oplevering. Raadslid Ina Mantjes (Gemeentebelangen) eist dat het stadsbestuur ingrijpt.