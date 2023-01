Frustratie loopt op tussen TU en gemeente om vergunning OWee: ‘Denk dat het een bende zal worden’

Onder Alexander Lokhorst werd OWee ‘vriende­lij­ker’ maar overlast blijft: ‘We leven op een postzegel’

Hij is vanuit de TU Delft verantwoordelijk voor de OWee en zit als ‘spin in het web’ in elk denkbaar overleg met Delftse studenten. Alexander Lokhorst wil niets liever dat de studenten en Delftenaren met elkaar door één deur kunnen. Hij begrijpt de klachten over overlast, maar doet ook een oproep aan de klagers: ‘Kijk ook eens mee achter de schermen'.

4 september