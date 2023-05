Fundaparel: penthouse met fantastisch uitzicht op de binnenstad

Mijn paleisje Frieda is gek op Afrika: ‘Het is een gezonde verslaving’

Frieda Verwer is dol op het Afrikaanse continent. Zelf noemt ze het een ‘gezonde verslaving’. Ze komt er al tientallen jaren, maar sinds haar vervroegd pensioen is ze vrij als een vogeltje en wil ze nog vaker genieten van de trage levensstijl en de schoonheid van de mensen, de muziek, de kleuren en de natuur. ,,Nederland blijft mijn thuis. Maar ik kan heel goed in twee verschillende werelden leven.”