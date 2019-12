Fusie van drie ziekenhuizen in Reinier Haga Groep afgeblazen: ‘Stem van de medische staf is belangrijk’

De beslissing om na een bestuurlijke fusie, die al enkele jaren effectief is, niet door te gaan met een totale (juridische) fusie komt nadat onlangs de medische staf van het Reinier de Graaf ziekenhuis het vertrouwen in de raad van toezicht van de Reinier Haga Groep (RHG) opzegde. Volgens de ongeveer 250 medisch specialisten in Delft kan door de fusie de kwaliteit van zorg voor de patiënt op langere termijn in het geding zijn. De medici werden hierin gesteund door de cliëntenraad en de verpleegkundige raad van het Delftse ziekenhuis.

Marnix Beekmans, woordvoerder van de RHG, laat in een verklaring weten dat ‘het opgezegde vertrouwen van de medische staf de katalysator was om de situatie opnieuw te beoordelen’. Beekmans benadrukt dat ‘de stem van de medische staf belangrijk is’.

Medewerkers

Aan de medewerkers van de drie ziekenhuizen is inmiddels bekendgemaakt dat het onderzoek naar de voor- en nadelen van een volledige fusie is stopgezet. Daarmee is niet alle samenwerking tussen Reinier, Haga en LangeLand van de baan. Volgens Beekmans zal nog worden onderzocht ‘hoe drie zelfstandige ziekenhuizen de noodzakelijke en gewenste samenwerking in de toekomst vorm kunnen geven’. De directie van de RHG verwacht daar in de komende maanden meer duidelijkheid over te geven.

Volgens woordvoerder Beekmans liggen alle opties (ook wat betreft mogelijk behoud van de huidige bestuurlijke fusie) daarvoor nog open. De directie verwacht daar in het eerste kwartaal van 2020 meer duidelijkheid over te hebben. De RHG biedt zorg aan ongeveer 750.000 mensen in de regio. Door een totale fusie wilde de groep de zorg zoveel mogelijk concentreren. Dat zou in de praktijk inhouden dat specialistische zorg op specifieke locaties zou worden gegeven: Delftse patiënten zouden dus voor bepaalde operaties naar Zoetermeer of Den Haag moeten gaan en omgekeerd.

Infuus