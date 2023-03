Gaaf om te zien: zo zag station Delft Zuid er vroeger uit

Vrouwen op klaarlich­te dag in borsten gegrepen, maar rechter ziet geen seksueel motief

Het is een tik op de bil. Een kneep in een borst. Secondenwerk. Maar ruim een jaar later voelen de vrouwelijke slachtoffers van dit type straatintimidatie zich nog altijd onveilig, angstig, verward. En vooral: boos, zo bleek gisteren in de Haagse rechtbank.