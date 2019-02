‘Geboorteakte’ van Nederland dit weekend te zien in Museum Prinsenhof Delft

VideoHet Plakkaat van Verlatinghe, het ‘geboortekaartje van Nederland’, is dit weekend eventjes te bewonderen in het openbaar, in Museum Prinsenhof Delft. De belangrijke brief wordt gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van Nederland in 1581.