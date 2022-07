Gebouwen en steden kunnen veel slimmer worden ontworpen: ‘We leiden heel nieuwe architecten op’

handjes gezocht Bij deze horecabaan hebben je collega’s dezelfde muzieks­maak

Ondernemers en organisaties trekken alles uit de kast om aan nieuw horecapersoneel te komen. Ook bij Poppodium Boerderij in Zoetermeer wordt druk gezocht naar handjes in de bediening en keuken. ,,Met je collega’s zal je het in ieder geval goed kunnen vinden”, verzekert Sandra van Tilburg. ,,We delen hier allemaal liefde voor muziek.”

