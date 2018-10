Geen 24/7 pantserwagen meer voor coffeeshops Delft

Een ondernemer uit de Breestraat zegt dat de ‘privébewaking’ van de coffeeshop in de tweede helft van vorige week afgebouwd is. De gepantserde politiewagen staat niet langer continu aan de overkant van coffeeshop The Game geparkeerd. ,,De politie is nog wel veel aanwezig. Ik sta natuurlijk niet de hele tijd naar buiten te kijken, maar zie ze toch wel drie of vier keer per dag door de straat rijden.” De rust is weer teruggekeerd in de winkelstraat, bevestigt een andere ondernemer. ,,We willen gewoon ondernemen en met positieve dingen bezig zijn.”



Het betekent niet dat de speciale aandacht van de politie voor de coffeeshops verdwenen is. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt dat er andere verscherpte maatregelen zijn genomen. Welke dat zijn kan hij niet zeggen, vanuit ‘veiligheidsoogpunt’. Eerder werden al beveiligingscamera’s in de straten opgehangen en de coffeeshophouder zelf huurde een beveiligingsbedrijf in.



Een woordvoerder van de gemeente Delft bevestigt dat er nieuwe maatregelen zijn genomen en zegt dat de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie continu bekijken wat de beste beveiliging voor de coffeeshops is.