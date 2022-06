Geen geld, maar ‘eentjes’: bij deze ruilkring betalen ze met een eigen eenheid

Jean Huizing, hoe werkt de ruilkring van Lets precies?

,,Het is een groep mensen, wij noemen ze ruilers, die elkaar diensten verlenen met een dichte portemonnee. Zonder dat daar dus geld voor wordt gevraagd. Op een of andere manier willen we het echter toch graag met elkaar verrekenen en daarom gebruiken we ‘eentjes’ als eenheid. Als vrienden doen je ook wel eens iets voor elkaar. Nou, in deze groep heeft iedereen zijn eigen talenten of kwaliteit en kun je dus uit een ruimere groep mensen met hun talenten kiezen. Sommige mensen repareren computers, de ander maakt fietsen en de ander kan lekker koken. Omdat we die ruileenheid hebben, hoef je ook niet één op één te ruilen. Ik laat mijn fiets door die meneer repareren en ik verdien zelf eentjes door voor iemand anders te koken. Zo werkt het systeem.’’