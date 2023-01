Geen grote incidenten tijdens jaarwisseling in Delft: ‘Mooi feest en vrolijk het nieuwe jaar ingeluid’

Vreugde­vuur in Delftse Tanthof gaat niet door vanwege slechte weersvoor­spel­lin­gen

De gemeente Delft heeft zaterdagochtend besloten dat het vreugdevuur in Tanthof niet doorgaat. Dat meldt een woordvoerder van de gemeente. In Den Haag werd gisteren al besloten om een streep te trekken door de lokale vreugdevuren in Laak en Escamp. In Scheveningen werden ze een dag vervroegd en gisteravond al ontstoken.

