Geen kerstbomen voor 1 euro bij Ikea, maar bij deze bouwmarkt zijn de goedkope bomen niet aan te slepen

Ondanks verbod verhuurt Felyx nog steeds scooters in Delft: ‘Vergun­nings­aan­vraag was dubbelzin­nig’

Door nieuwe regels mogen deelvervoerders sinds 1 oktober niet meer zomaar elektrische scooters of -fietsen verhuren in Delft. Zo hebben alleen Go Sharing en Check toestemming om hun voertuigen aan te bieden in de stad. Ondanks een verbod parkeert deelvervoerbedrijf Felyx z’n donkergroene scooters nog gewoon in Delftse straten. Maar niet voor lang.

