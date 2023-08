Geen treinen tussen Delft Campus en Schiedam Centrum vanwege seinstoring

indebuurt.nl Foto's van toen: 25 jaar geleden werd Te land, ter zee en in de lucht opgenomen in Delft

Het programma Te land, ter zee en in de lucht dat tussen 1973 en 2011 op tv was, is nog steeds populair. Een paar weken geleden nog organiseerde het Delftsch Studenten Corps (DSC) een Delftse versie als onderdeel van hun lustrum. In 1998 was het evenement ook in Delft en toen werden er wel tv-opnames gemaakt. Wij vonden bij het stadsarchief foto’s van deze gebeurtenis.