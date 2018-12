Gehecht aan de oude zooi

Wat is er aan de hand?



,,Projectontwikkelaar Kondor Wessels wil bedrijventerrein Schieoevers omtoveren tot woonwerkgebied. De vraag is in hoeverre dat project een combinatie van wonen en werken wordt. Ik hoop dat ze het industriële karakter van dit gebied integreren in de plannen, maar weet ook dat de gemeente industrie het liefst ver buiten het centrum ziet.‘’



Slecht nieuws voor de kabelfabriek?



,,Er zijn bijeenkomsten geweest met allerlei partijen, maar op dit moment weten we nog helemaal niks. Vanuit het oogpunt van de projectontwikkelaar snap ik wel dat er wat aan het pand moet gebeuren: gebouwd in 1913, halfsteense muren, enkel glas en een dak dat lekt op 495 plekken.‘’



Renovatie is dus geen gek idee?



,,Precies, want aan de buitenkant is niet veel gedaan. Binnen is een ander verhaal. In 2011 begon ik aan de voorkant de brouwerij. Een oudijzerhok dat we een enorme metamorfose hebben gegeven. Alles is zelf gebouwd, met veel liefde en geld. Daarom zou het zonde zijn als het plat zou gaan.''