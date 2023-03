Geintje van studenten loopt volledig uit de hand: ‘Ontvoeren is geen grap’

Vader met drie kinderen op straat door falende gemeente: ‘Rechten van het Kind geschonden’

Den Haag is tot twee keer toe zwaar in de fout gegaan door ouders met jonge kinderen noodopvang te weigeren. Zo sliep de Marokkaanse Hamouch (68) eind 2020 vanwege die afwijzing wekenlang met zijn kinderen van 10, 7 en 6 jaar op de vloer van een kantoorpand. Een Haagse moeder woont na de weigering van noodopvang in 2021 al lange tijd gescheiden van haar jonge kinderen van 7 en 5 jaar.