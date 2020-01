Geïrriteerde rechter laat verdachten die tientallen slachtoffers chanteerden met naaktfoto’s vrij: OM maakte rommeltje van dossier

Belangrij­ke week in onderzoek naar liquidatie Pronk: Negen getuigen voor de rechter

9:11 De komende week belooft een belangrijke periode te worden in het langdurige en intensieve strafrechtelijk onderzoek naar de dood van de beruchte crimineel Karel Pronk. Dan zullen in totaal negen getuigen bij de rechter-commissaris worden verhoord over de liquidatie van Pronk (60) op 7 augustus 2018 bij het Kalverbos in Delft.