Geld interesseert dj Sander Hoogendoorn niet

De Delftse 3FM-dj is helemaal niet bezig met zijn salaris, zegt hij in weekblad Viva. ,,Ik zou graag een goede quote willen geven, maar geld interesseert me niet'', meent hij. ,,Ik zou nog liever kleiner gaan wonen of mijn auto wegdoen dan stoppen met radio maken. En als dat niet bij 3FM is, dan wel bij RTL Utrecht of Stadsradio Delft. Ik voel me gezegend. Ik geloof niet in God, maar ben er dankbaar voor dat ik iets mag doen wat ik superleuk vind'', meent Hoogendoorn.