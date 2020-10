Geloof, hoop, liefde en wonderen in de Delftse aardewerkfabriek: ‘Zijn een trots bedrijf’

Wegblijven toeristen is een klap voor Delftse souvenir­win­kels

10 oktober Corona slaat genadeloos toe in de toerismesector in Delft. Toeristen blijven weg en zaken die er soms al tientallen jaren zitten, moeten alle zeilen bijzetten. Zoals House of Vermeer, al 47 jaar in handen van de Delftse familie Van der Linden. ,,Het gaat je aan het hart.”