Gemaskerde mannen verkleed als bouwvakkers overvallen Plus

De supermarkt was op het moment van de overval nog gesloten maar er waren al wel medewerkers aanwezig. Het is de overvallers dan ook gelukt een geldbedrag buit te maken. De twee mannen kwamen via de achterzijde binnen en bedreigden een personeelslid met vermoedelijk een wapen. Een grote politiemacht zocht in de omgeving naar de daders. Aan de Elzenlaan werd een plaats delict afgezet en zochten Forensische Opsporing en een speurhond naar mogelijke sporen. Welke kant de daders opgingen is niet bekend.

Het is niet de eerste keer dat de Plus aan de Elzenlaan in Delft is overvallen. In 2013 was het ook al raak.

De Plus aan de Elzenlaan werd zondagochtend om 08.00 uur overvallen © Regio15

Niks meer aan de hand

Even na de middag is het net alsof er vanochtend niets is gebeurd aan de Elzenlaan. Mensen parkeren hun auto, doen hun boodschappen en maken een kletspraatje. Ook binnen in de supermarkt is er niets te merken van het incident. Vakken worden gevuld, een vrouw deelt hapjes van een nieuw product uit en aan de kassa rekenen klanten hun boodschappen af. De bedrijfsleider van de supermarkt wil liever niets zeggen over wat vanochtend is gebeurd. ,,We geven geen commentaar”.

Speurhonden hielpen mee in het zoeken naar sporen van de daders © Regio15 De meeste klanten hebben 'via Facebook' gehoord wat er gebeurd is, maar hebben er verder niets van meegekregen. Omwonenden hebben het te doen met het (jonge) personeel van de Plus. ,,Zo naar voor de medewerkers. Echt heel heftig", zegt een buurvrouw van een rijtje huizen verderop.



Volgens haar is het al vaker gebeurd. ,,Het is de vierde of de vijfde keer.” Zo was het al een keer raak in 2013, toen twee daders met geweld de supermarkt overvielen. Dat was ook een gemaskerde actie. Ze bedreigden het personeel met een hakmes en een vuurwapen. De mannen die uiteindelijk werden aangehouden, zijn door de rechter vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Destijds zou er 14.000 euro zijn buitgemaakt.