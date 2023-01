Gemeente Delft moet dokken voor ongeval waarbij scooterrijder in botsing kwam met omgewaaid hek

Ziektekostenverzekeraar DSW was naar de rechter gestapt om de kosten op de gemeente Delft te verhalen die zij voor het slachtoffer had gemaakt. Nadat de scooterrijder bij de val hoofdschade had opgelopen moest hij maanden revalideren. De medische en zorgkosten zijn opgelopen tot een bedrag van meer dan 155.000 euro.

Het waaide op de bewuste maandag zo hard dat het KNMI in het weekend al code oranje had afgegeven. Volgens de rechter had de gemeente daardoor extra voorzorgsmaatregelen moeten nemen. In dit geval ging het om een niet verzwaard hek dat bij harde wind al snel omwaait. De betreffende scooterrijder was niet de enige die tijdens de storm in botsing met het omgewaaide hek kwam. Op de bewuste dag vond een vrijwel identiek ongeval plaats met een andere scooterrijder. Deze kwam na het ongeval zelfs te overlijden.

Gevaarlijke situaties

Het hek was op de Julianalaan geplaatst omdat er werkzaamheden aan de weg waren. Twee getuigen hadden eerder al verklaard dat het hek bij harde wind geregeld omwaaide en tot gevaarlijke situaties leidde. De gemeente beweerde de situatie vijf keer per week op veiligheid te controleren, maar niet bewezen kon worden dat dat ook in het weekend van de stormwaarschuwing was gedaan. Volgens de rechter had de gemeente voorzorgsmaatregelen moeten treffen, bijvoorbeeld door hekken te verzwaren met zandzakken.

De ernst van de beide ongelukken sterkte de rechter in het oordeel dat de gemeente Delft tekort was geschoten in haar zorgplicht. Het verwijt van de gemeente dat het slachtoffer op een opgevoerde scooter reed deed daar niets aan af.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.