Gemeente gaat 200 asielzoekers opvangen op campus TU Delft

Delft onderzoekt komst van flexwonin­gen om statushou­ders uit azc Rijswijk onderdak te bieden

Het is een complexe puzzel voor Delft: genoeg asielzoekers met een verblijfsvergunning in de stad een woning aanbieden. Wethouder Lennart Harpe (integratie) onderzoekt daarom of statushouders uit het asielzoekerscentrum in Rijswijk in ‘flexwoningen’ in Delft terechtkunnen.

31 oktober