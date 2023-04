Gemeente wil van druk fietspad ontsluitingsweg voor nieuwe huizen maken: ‘Dit is onbehoorlijk bestuur’

Voetbal Totaal Wippolder mengt zich in titel­strijd en Taurus eindelijk uit de min: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Quick is officieel veilig, in de eerste klasse B lijkt er sprake te zijn van kampioensbibbers, Duindorp SV won met maar liefst 10-0 en bezegelde daarmee het lot van SV Zuid West DH, SC Monster zette een reuzenstap richting de titel en Taurus is eindelijk uit de minpunten. Wat gebeurde er dit weekend nog meer op de amateurvelden? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.