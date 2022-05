Gemeenten staan voor pittige opgave: ‘Spijtoptanten willen steeds vaker van Oekraïner in huis af’

van wieg tot graf Onver­schrok­ken houding van boerendoch­ter Pia was een voorbeeld voor anderen

Pia schreef een boek over Vredehoeve. De boerderij uit haar jeugd waar onderduikers een veilig heenkomen vonden. Ze was moedig en opgeruimd, merkten de buren. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Pia Musschenga (8 maart 1932 – 15 april 2022).

